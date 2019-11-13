Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım

13.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:55

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamaları:

"İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Etkiliyor. Dışarıda kış varken, içeride bahar olmaz. 'Merak etme hocam' dedim. Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Acıyı, bal eyledik. 14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle.

"TARAFTAR OLMAZSA BEN YOKUM"

Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine. Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum. Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Yarın mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. Mahkemelerde koşturmak istemiyorum. Eğer dayanabilirsek kulüpte de artıya geçeceğiz. %100 seçim olacak ama ne zaman bilmiyorum.

"2 YILDA HER ŞEYİ UNUTTULAR"

Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı. Bize sağ olsunlar içeriden soran olmadı ama UEFA'dan soranlar oldu. Biz üst kurulla kapıştık tabir-i caizse. UEFA bunu izledi, yeniden yargılanmamızı istedi. Peki dedik, CAS'a gittik. İlk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı. Bizimle beraber UEFA'ya savunma yapan bir Avrupalı kulüp savunmaya 1.5 M € harcadı, biz ise ilk aşamada hep cebimizden harcadık. İkinci aşamada ise CAS için avukata 35.000 Frank + kazanınca 10.000 ödedik.

"TÜRKİYE'DE ALMADIK KUPA BIRAKMADIK"

Bu yıl Türkiye'de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu. Amatörlerde çok düşük bütçelerle büyük başarılar yakaladık. İnsanlar bunları unutuyor. Basketbolda 15-20 kat bütçeli bir rakibimizi 19 sayıyla yendik."

"YUSUF GÜNAY 2 GÜNDÜR HASTANEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK BOYNUNU ÇEVİREMİYOR"

20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf. Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar. Divan'a katılmamanın en büyük nedeni, Riva, Florya, yapılandırma projeleri üzerine çalışıyorum. Tüzük tadili yapacaktık, 2. plana atıldı. Ben muhalefete de saygı duyuyorum, hakaretler hariç. Divan Kurulu'nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa divan kuruluna katılırım, ne olacak."