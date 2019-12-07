: Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu

07.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:18

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 2 maç aradan sonra 3 puanla tanışırken, mücadeleye damga vuran isim Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızıların kaptanı Muslera, maçın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'un 5 tane %100'lük gol pozisyonuna geçit vermezken kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi oldu.

Alanyaspor, Caulker, Welinton ve Bammou ile üst üste pozisyonlar bulurken, Muslera adeta kalesine duvar örerek geçit vermedi.

12 MAÇIN 5'İNDE KALESİNİ GOLE KAPADI!

Muslera bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyerken kalesini 5 maçta gole kapadı. Uruguaylı file bekçisi Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK mücadelelerinde gol yemedi.

MAÇTAN SONRA 3'LÜ

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Fernando Muslera'nın bu performansı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Uruguaylı kaleci, trend topic listesinde uzun bir süre ilk sırada yer aldı.

İşte Muslera'yla ilgili atılan tweetlerden bazıları;

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