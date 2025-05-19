Muslera gidiyor mu? Muslera sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Muslera gidiyor mu? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Muslera gidiyor mu, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Detaylar...

MUSLERA GİDİYOR MU?

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, basına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Muslera'nın geleceği hakkında konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Özbek, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşarak "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor." dedi.

Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera'nın geleceği hakkında da konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili yorum yapan Özbek, 'Ben taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum.' sözlerini sarf etti.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile de ilgili yorum yapan deneyimli başkan, "Icardi ile dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray'ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacak." dedi.