Muslera gidiyor mu? Muslera sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Muslera gidiyor mu? Muslera sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Muslera gidiyor mu, Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Muslera gidiyor mu? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Muslera gidiyor mu, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Detaylar...

MUSLERA GİDİYOR MU?

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, basına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Muslera'nın geleceği hakkında konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Muslera gidiyor mu? Muslera sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Özbek, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşarak "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor." dedi.

Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera'nın geleceği hakkında da konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili yorum yapan Özbek, 'Ben taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum.' sözlerini sarf etti.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile de ilgili yorum yapan deneyimli başkan, "Icardi ile dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray'ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacak." dedi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.