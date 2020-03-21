Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Galatasaray'da kaptanlar Fernando Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından 1 maçlık primlerini tesis personeline dağıtacak.

Galatasaraylı futbolcular da Avrupa'daki modaya uydu. İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde bulunan oyuncuların kulübe ve çalışanlara yaptığı desteğin bir benzeri de Cim-Bom'da görüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ır haberine göre; Sarı-kırmızılılar, kulüplerinin liglerin ertelenmesiyle beraber ekonomik yönden olumsuz etkileneceğini düşünerek aylık maaşlarının 1 ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Galatasaraylı oyuncular, kulübün mali yönden sıkıntılı bir süreç yaşayacağını düşünerek, kesinlikle paralarının zamanında ödenmesi için talepte bulunmayacakları yetkililerle paylaştı.

ZOR DÖNEMDE KENETLENDİLER

Ayrıca Galatasaray'ın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı. Buna diğer futbolcuların de destek vermesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılı takım, koronavirüs nedeniyle kenetlenerek hem kulüplerine karşı yüksek aidiyet duygusuyla hareket edecek hem de büyük zorluklar içinde görevlerinin başında olan tesis personelinin yüzünü güldürecek. Oyuncuların zor dönemde kenetlenmesi karşısında teknik kadronun da çok etkilendiği öğrenildi.