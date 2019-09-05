Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, futbol hayatını sonlandıran ve Fenerbahçe'nin teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel'e başarı diledi.
Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."