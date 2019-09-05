Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.

05.09.2019 10:32
Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, futbol hayatını sonlandıran ve Fenerbahçe'nin teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel'e başarı diledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • ASLAN PARÇASI:
    inşallah aynı tutum diger futbolcular, yöneticiler ve biz taraftarlar arsındada olur. . . ezeli rekabet olsun ama ebedi dostlugumuzu unutmayalım
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GERÇEK:
    SUSDA ŞU GÜZEL HAREKETİN İÇİNE FANATİZM TAŞIMA BARİ. .
    Yayından Kaldır
  • BELHANDA:
    ŞİMDİ TARAFTARLARIMIZ DÜN MEŞALE YAKMIŞLAR TFF UMARIM BUNDA DA CEZA VERMEZ DIKKAT ETMEK GEREKIR:)
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • BELHANDA:
    ADAMSIN MUSLERA TÜRKİYENIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KALECISINDENDE BU HAREKAT BEKLENIR (MUS1)
    Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • GERÇEK:
    MUSLERA YI BİR KEZ DAHA KISKANDIM, TÜRKİYEYE GELMİŞ NADİR İÇİYLE DIŞIYLA, ADAM GİBİ YILDIZDAN BİRİ, HELAL OLSUN SANA. .
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
  • SİVASLI:
    ŞU YABANCILARDAKİ PROFESYONELLİK BİRLİK BERABERLİK DUYGUSUNU NEDEN BİZİM TÜRKLERDE GÖSTEREMEZ
    Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.