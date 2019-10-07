Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

TFF 1. Lig'de oynanan Erzurumspor-Altınordu maçı sonrasında Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı.

07.10.2019 10:02
Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşanan olay ise şok etkisi yarattı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat Uçar'ın yüksek ceza alması bekleniyor.

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