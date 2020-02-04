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Murat Sancak: Tarık Çamdal ile asgari ücrete anlaştık

Galatasaray'da forma giydiği dönem kazandığı ücret tartışma konusu olan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'da boş sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

04.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:05
Murat Sancak: Tarık Çamdal ile asgari ücrete anlaştık

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği 'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Kariyerinde Eskişehirspor, ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazandığı ücret futbol kamuoyunu şaşırttı.

BAŞKAN AÇIKLADI: ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan Çamdal, sarı kırmızılı takımda 7 milyon milyon euro civarında ücret kazanmıştı.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

SON SEZONUNDA 1.6 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

Galatasaray'ın, sözleşmesini 16 Ocak 2019 tarihinde feshettiği Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılardaki son sezonunda 1 milyon 605 bin euro garanti ücret almıştı.

Tarık Çamdal ayrıca, Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıktığı her maç için 10 bin euroluk ücretin de sahibi olmuştu.


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: Murat Sancak: Tarık Çamdal ile asgari ücrete anlaştık
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