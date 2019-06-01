Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde en erken ikinci golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u, Tottenham karşısında 1-0 öne geçiren golü maçın 1:48'i dakikasında atan Salah en erken golü atan ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.
Salah'ın önünde ise 2005 yılında İstanbul'da oynanan Liverpool-Milan maçında 50. saniyede Milan'ı öne geçiren Maldini yer alıyor.
SALAH ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GOL ATAN 5. MISIRLI OYUNCU OLDU
Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham karşısında öne geçiren golü atan Salah bir alanda daha tarihe geçti.
Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Sadio Mane'nin ardından Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde gol atan beşinci Afrikalı oyuncu Salah
YORUMLAR (2)
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Güzel kiz jilopCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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