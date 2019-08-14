Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!

14.08.2019 21:53

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetiyor.

Dev karşılaşma için futbolseverler Vodafone Park'ı hınca hınç doldurdu. Liverpool forması giyen Muhammed Salah için Mısırlı taraftarlar da stattaki yerini aldı.

İşte o görüntüler: