Muhammed Salah Çıktığı İlk 100 Maçta 69 Gol Atarak Liverpool Tarihine Geçti
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kırmızı formayla çıktığı ilk 100 maçta 69 gol atarak en fazla gol atan futbolcu oldu ve Liverpool tarihine geçti.
Premier Lig'de Liverpool'un Huddersfield'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muhammed Salah'tan rekor geldi.
Mısırlı yıldız Salah, Liverpool formasıyla ilk 100 maçında en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.
29 DA ASİST YAPTI
Muhammed Salah, 100 maçta 69 gol kaydetti. İkinci ve üçüncü sırada 68'er golle Sam Raybould ve Roger Hunt bulunuyor.
Liverpool'da 69 gol atan 26 yaşındaki Muhammed Salah, 100 maça 29 asist de sığdırdı.
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