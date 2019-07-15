Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç, 2017 yılında Gökhan Töre ile dünyaevine girmişti. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ile geçtiğimiz Haziran ayında sessiz sedasız boşanan Esra Bilgiç ortalarda görünmezken, Gökhan Töre bir AVM'de yanında bir güzelle görüntülendi.

"HALAMIN KIZI OLUR"

Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çifti ayrılığı magazin camiasında şok etkisi yaratırken, Gökhan Töre'nin yanında bulunan hanımefendi için yaptığı açıklama dikkat çekti. Gökhan Töre muhabirlere, "Funda hanım halamın kızı olur. Aman yanlış bir şey olmasın." dedi.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre, 20 Ocak 1992 tarihinde Köln, Almanya'da dünyaya geldi Futbola 1999 senesinde ülkesinde Adler Dellbrück altyapısında başlayan Töre, 2009 senesinde Chelsea altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 2011 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Hamburg ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon kalan Töre, 22 maçta görev aldı. 2012 senesinde Rubin Kazan'a transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan genç kanat oyuncusu, 2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta oynadığı 2015-16 sezonunda, ligin 5. haftasında Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Cenk Tosun'un ortasını gole çevirmeyi başaran Töre, bu golle Beşiktaş tarihinin 3000. golünü atmış oldu.

2016-2017 Sezonunda, Beşiktaş'da 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden West Ham United takımına kiralandı. Aynı zamanda Gökhan Töre, 2011 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir. Gökhan Töre, 2017 senesinin Ekim ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini oynayan Esra Bilgiç ile sözlendi.

21 Ekim 2017 tarihinde Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Emine Erdoğan oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, nikahta çifte şahitlik yaptı.