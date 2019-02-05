Mourinho'ya İspanya'da Vergi Kaçakçılığı Suçundan 1 Yıl Hapis Cezası

İspanya'da bir mahkeme, vergi kaçakçılığı suçundan yargılanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Mourinho hapse girmeyecek, yerine 182 bin 500 euro (1 milyon Türk lirasından fazla) para cezası daha ödeyecek.

Savcılarla yaptığı anlaşma uyarınca bu miktar, Mourinho'nun daha önce çarptırıldığı 2 milyon euro (yaklaşık 12 milyon Türk lirası) cezaya eklenecek.

Mourinho, 2010-2013 döneminde Real Madrid'in teknik direktörüydü.

İspanyol savcılar onu 2011-2012 yıllarında 3,3 milyon euro vergi kaçırmakla suçlamıştı.

Savcılar, Mourinho'nun, İngiliz Virgin Adaları'nda ve başka bazı yerlerde imaj haklarını korumak için açtığı birçok şirket olduğunu ortaya çıkarmışlardı.

Savcılığa göre tüm bu şirketler, Mourinho'nun kendi finansal kayıtlarını saklayıp vergi kaçırması için kurulmuştu. Ronaldo da para cezasını kabul etmişti İspanya'da Ocak ayında da yine Real Madrid'in eski futbolcusu Cristiano Ronaldo, 23 aylık hapis cezası karşılığı 18 milyon 800 bin euro ödemeyi kabul etmişti.

Cristiano Ronaldo da imaj haklarını korumak için açtığı şirketler yoluyla vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

2 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Real Madrid'in eski oyuncularından Xabi Alonso ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ve bu takımdan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar da, İspanya'da vergi kaçakçılığıyla suçlanan diğer ünlü futbılcular arasında.