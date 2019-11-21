Haberler » Spor » Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak - Spor

Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak

Primier Lig ekibi Tottenham ile anlaşan dünyaca ünlü çalıştırıcı Mourinho, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon pound kazanacak. Mourinho bu kazancı ile Guardiola'nın ardından en çok kazanan ikinci Teknik Direktör oldu.

21.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:53
Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak

Premier Lig'de sezona çok kötü bir giriş yapan ve teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran , geçen yıl aralık ayında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

EN ÇOK KAZANAN 2. İSİM OLDU

Londra kulübünden yılda 15 milyon pound (110 milyon TL) alacak olan Mourinho böylece, Manchester City'den yılda 20 milyon pound kazanan Pep Guardiola'dan sonra dünyanın en çok kazanan ikinci teknik direktörü olacak. Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Daha önce Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştıran Mourinho'nun yeni adresi Premier Lig ekibi Tottenham oldu.


Haber Videosu: Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

  • UYANIK:
    110 MİLYON TL EDİYOR. . . ESKİ BİRİMLE 110 TRİLYON. . . 12 AY, AYLIĞI 9 TRİLYON, GÜNLÜĞÜ 300. 000 TL FELAN. . . BEN BOĞAZ KÖPRÜSÜNE ATLAMAYA GİDİYORUM BB. .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • UZAYLI:
    başarılı olacağına zerre kadar inancım yok bu adamın devri bitti, çünkü onun sitilinin yerini daha akıcı oyun sitilleri aldı
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.