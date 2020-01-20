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Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani'yi gündemine aldı.

20.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:32
Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden , yeni isim arayışlarını da sürdürüyor. Özellikle Harry Kane'in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan Teknik Direktör Jose Morurinho'nun bu mevki için hedefinde iki futbolcu var. İngiliz medyasına göre Portekizli çalıştırıcı, Real 'in genç yıldızı Joviç ile bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturmuş, şu an ise Monaco'da kiralık olarak oynayan Slimani'yi gözüne kestirdi.

İLK HEDEF LUKA JOVİC

Mourinho, önceliğini Madrid'in 22 yaşındaki oyuncusu Luka Joviç'e verdi. Her iki ayağını da kullanma özelliği olan futbolcu için bir hamle yapılmasını isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz bir durumda da rotayı Slimani'ye çevirecek. Geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe macerasının ardından Monaco'ya kiralanan 31 yaşındaki oyuncu, yeterince görev alamadığı Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Monaco'nun da Slimani'nin sözleşmesini feshetmesi halinde gözler Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e çevrilecek. Tottenham - Leicester görüşmesinden çıkacak sonuca göre de Slimani'nin durumu netleşecek.

Kaynak: Hürriyet


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: Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor
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