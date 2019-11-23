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Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi

Premier Lig'de 13. hafta maçında Tottenham deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.

23.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:49
Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi

London Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 'ın gollerini 73. dakikada Michail Antonio ve 90. dakikada Angelo Ogbonna atarken, konuk ekip 'a galibiyeti getiren golleri ise 36. dakiakda Heung-Min Son, 43. dakikada Lucas Moura ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 17'ye yükseltirkenWest Ham United 13 puanda kaldı.


Haber Videosu: Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
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