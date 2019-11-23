Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
Premier Lig'de 13. hafta maçında Tottenham deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
23.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:49
London Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi West Ham United'ın gollerini 73. dakikada Michail Antonio ve 90. dakikada Angelo Ogbonna atarken, konuk ekip Tottenham'a galibiyeti getiren golleri ise 36. dakiakda Heung-Min Son, 43. dakikada Lucas Moura ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 17'ye yükseltirkenWest Ham United 13 puanda kaldı.
Haber Videosu: Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi