Motorine "dolar" indirimi geliyor

Benzine gelen 12 kuruşluk indirimin ardından motorine de indirim göründü. Yarın gece yarısı motorine 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Dolar kurunun 5,60'a kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNE YAPILAN İNDİRİM

Geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.