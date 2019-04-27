Montpeiller, 41 Yaşındaki Oyuncusu Hilton'un Sözleşmesini Uzattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hilton'un sahalara veda etmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor. İlerlemiş yaşına rağmen takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan deneyimli stoper, dün kulübüyle olan kontratını 1 yıl daha uzattı.

"BU YAŞA KADAR OYNAYABİLMEYİ HAYAL EDEMEZDİM"

Kendisini 2020 yazına kadar Montpellier'e bağlayan sözleşmenin altına imza atan Sambacı, "Bu yaşa kadar oynayabilmeyi asla hayal edemezdim. Dolayısıyla çok mutluyum. Bugün kontratımı yeniden uzatıyorum ama hâlâ ilk günkü heyecana sahibim." ifadelerini kullandı.