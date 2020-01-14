Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu
Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Younes Belhanda'ya kancayı taktı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Onyekuru'yu alan sarı kırmızılılar, Fransız ekibiyle bir transfer için daha görüşme gerçekleştirecek. İddialara göre Monaco, Cim Bom'dan Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
TERİM İLE YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI
Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim'in yıldızının bir türlü barışmadığı ve disiplinsiz tavırlarıyla hem taraftarın hem yönetimin tepkisini çeken Belhanda'nın devre arasında gönderileceği konuşuluyordu. Fransız ekibinin isteği de Galatasaray'ın kontenjanını da azaltacağı için, yapılacak teklife olumlu bakılacak. Ücret konusunda anlaşma sağlanırsa Belhanda, Monaco'ya gidecek.
(Fanatik)
Haber Videosu: Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu
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MONOKO SPOR SPORTİF DİREKTORÜ ZATEN SİZİN ARKADAŞINIZ Bİ GIYAK YAPAR SİZECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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oğlum bize tinerci derler bir de bu kafayı nerden buluyosunuz söyleyin de biz de faydalalalalalalalalanalıııımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hepsine transfer teklifi geliyor ama hiçbiri gitmiyor kim ne yapsın bunları kedileri yemlemeye devamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU SENE UEFA KUPASI 20. YILI VAR . GÖNDERMEYİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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bi yararı yok bari zararı olmaşın beyefendininCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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5 m Euro verin hemen alın pleaseCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Verin gitsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Lütfenn al MonacosporCevap Yaz 1 Yayından Kaldır