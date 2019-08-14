Monaco, Wissem Ben Yedder transferini açıkladı!
Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Sevilla forması giyen Ben Yedder'i 40 milyon euroya transfer etti. Forvet transferi yapan Monaco'nun Falcao'yu Galatasaray'a göndermesi için herhangi bir engel kalmadı.
Falcao'nun Galatasaray'a transferinin yolu açıldı. 'Forvet transferi yapmadan Falcao'yu bırakmam' diyen Monaco, Sevilla forması giyen Wissem Ben Yedder'i 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yedder, Sevilla'da 138 maça çıkarken, 70 gol atıp 22 de asist yaptı.
GÖZLER MONACO'DA
Golcü ismi kadrosuna katan Monaco'nun da Falcao'yu 1-2 gün içinde bedelsiz olarak Galatasaray'a göndermesi bekleniyor.