Monaco, Wissem Ben Yedder transferini açıkladı!

14.08.2019 11:24

Falcao'nun Galatasaray'a transferinin yolu açıldı. 'Forvet transferi yapmadan Falcao'yu bırakmam' diyen Monaco, Sevilla forması giyen Wissem Ben Yedder'i 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yedder, Sevilla'da 138 maça çıkarken, 70 gol atıp 22 de asist yaptı.

GÖZLER MONACO'DA

Golcü ismi kadrosuna katan Monaco'nun da Falcao'yu 1-2 gün içinde bedelsiz olarak Galatasaray'a göndermesi bekleniyor.