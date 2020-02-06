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Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i gündemine aldı.

06.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:53
Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

'de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen 'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Şu anda Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği biliniyor.

MURİÇ BU SEZON 13 GOL ATTI 5 ASİST YAPTI

Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco'nun Muriç'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

(Skorer)


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: Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor
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