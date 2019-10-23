Monaco, Slimani'nin serbest kalma bedelini ödeyip transfer edecek

Monaco ile sezona müthiş bir başlangıç yapan ve 7 maçta 5 gol atıp, 7 asist yapan Slimani için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransız kulübün, Slimani'yi transfer etmek için 9 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncu kadrosuna katacak.

23.10.2019 17:42
Monaco, Slimani'nin serbest kalma bedelini ödeyip transfer edecek

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

SERBEST KALMA BEDELİ 9 MİLYON EURO

Sky Sports kanalı, resmi internet sitesi aracılığıyla okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini yazdı. Leicester kulübü, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı yıldız isim için tam 30,5 milyon euro ödemişti. (Fanatik)

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