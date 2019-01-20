Monaco Hocası Thierry Henry, Rakip Futbolcuya Küfretti
Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, Strasbourg'a 5-1 yenildikleri maçta rakip futbolcuya küfretti.
Monaco'nun Strasbourg'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşma esnasında Thierry Henry'nin yaptığı hareket olay oldu.
Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, 45. dakikada takımı 2-1 gerideyken Strasbourg forması giyen bir futbolcuya küfür etti.
"BÜYÜKANNEN BİR O..."
Monaco'nun taç atışı kazandığı pozisyonda Strasbourglu futbolcunun topu vermemesi üzerine Thierry Henry, "Henüz 45. dakikada. Büyükannen bir o...." şeklinde tepki gösterdi.
Karşılaşmayı 5-1 kaybeden Monaco, 21 maçta 15 puan topladı ve ligde 19. sırada bulunuyor.
(Sporx)
YORUMLAR (4)
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ah ulan monaco battın monaco nerden getırdın su henryiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Henry iyi bir teknik direktör degilsin cünkü henüz teknik insan olmadin.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Müslüman aslaa küfretmemelidir..Henry’yi Kınıyorum..çoktan ayıp etmiş.Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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bunlar fenerden de kötüymüşCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır