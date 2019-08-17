Monaco'da son dakika Falcao gelişmesi

17.08.2019 20:32

Sarı kırmızılı ekibin transfer etmek için yoğun çaba harcadığı dünyaca ünlü golcü Falcao'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao, takımının Metz ile oynacağı maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim Metz karşılaşmasına 17 kişilik bir kadro çıkarırken, 1 kişilik kontenjanı boş bıraktı.