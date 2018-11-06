Monaco, Club Brugge'e Sahasında 4-0 Mağlup Oldu
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Club Brugge'e 4-0 mağlup oldu ve grup üçüncülüğü şansını zora soktu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırladı.
Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.
MONACO 1 PUANLA SON SIRADA
Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
YORUMLAR (2)
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Aferim iyi yapmış..gs de şalkeye yenildi..Cevap Yaz 4 Yayından KaldırSARP: mutlu oldun mu sende yenildi diye beyin yoksunu.2 Yayından Kaldır