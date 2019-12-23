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Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Milan'a önerildi.

23.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:06
Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!

'ın sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığıMohamed Elneny için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah beyazlı takımda sergilediği performansla alkış toplayan Elneny'nin Arsenal tarafından 'a önerildiği iddia edildi.

MİLAN SICAK BAKMIYOR

İtalyan basınından Transfermarketweb'de yer alan habere göre Arsenal'in Mohamed Elneny'yi Milan'a teklif ettiği iddia edildi. Fakat Milan'ın Elneny transferine çok sıcak bakmadığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İLE 17 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Mohamed Elneny, Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

(Futbol Arena)


Haber Videosu

: Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!
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