Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!

18.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:50

Ara transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Milan'a, sürpriz bir ismin önerildiği ortaya çıktı. İtalyan basınından Calciomercato, Beşiktaş'ın yıldızı Elneny ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin menajerler aracılığıyla İtalyan ekibi Milan'a önerildiği ifade edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak bu teklifin Milan cephesinde olumlu yanıt bulmadığı kaydedilirken, İtalyan temsilcisinin listesinde Xhaka ve Camavinga isimlerin bulunduğu dolayısıyla Mohamed Elneny'nin öncelik olmadığı belirtildi.

(Fotomaç)