Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny'nin İtalyan devi Milan'a önerildiğini yazdı.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Milan'a, sürpriz bir ismin önerildiği ortaya çıktı. İtalyan basınından Calciomercato, Beşiktaş'ın yıldızı Elneny ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin menajerler aracılığıyla İtalyan ekibi Milan'a önerildiği ifade edildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Ancak bu teklifin Milan cephesinde olumlu yanıt bulmadığı kaydedilirken, İtalyan temsilcisinin listesinde Xhaka ve Camavinga isimlerin bulunduğu dolayısıyla Mohamed Elneny'nin öncelik olmadığı belirtildi.
(Fotomaç)