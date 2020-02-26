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Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Mohamed Elneny, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi.

26.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:05
Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir

beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren 'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, "Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig ile arasında çok fark olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde ve herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.

" 'YE GELEBİLİR"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken oldu" diyen Elneny, "Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir
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