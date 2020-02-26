Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir
Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Mohamed Elneny, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi.
beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, "Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig ile arasında çok fark olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde ve herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.
"MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"
"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu" diyen Elneny, "Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir
-
Gelsin Gelsin Kadıköy''de onuda ağlatırız.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
-
alın alın, anca alırsınız olmadı kovarsınız. Bunlar da rezil olmaya fb ye gidiyor herhalde, baska takım mı yokCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Mesut Allah belanı versin yürü git lan Almanya yaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
Bir müslüman bir müslümana bela okumaz !!!3 Yayından Kaldır
-
hangi takımı tutarsan tut, adamın mesleği bu hangi takım para verirse oynar, bela okumak nedir , senin karakterinde bir sorunmu var4 Yayından Kaldır
-
Öffff şiştik lan yeter baydınız artıkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
bi bu eksikti zaten ne kadar yaşlanmış oynayamayan futbolcu varsa gelsin adil rami slimani mevlüt ve. .Cevap Yaz Yayından Kaldır