Model uçak testten başarıyla geçti
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Model uçak testten başarıyla geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Model uçak testten başarıyla geçti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi'nde açılan Model Uçak Atölyesinde Gönüllü gençlerin, eğitmen Emekli Hava Astsubay Ali Rıza Arıkal ve Ayhan Toprak nezaretinde 4 aydır yaptıkları model uçak çalışmaları sonuç verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi'nde açılan Model Uçak Atölyesinde Gönüllü gençlerin, eğitmen Emekli Hava Astsubay Ali Rıza Arıkal ve Ayhan Toprak nezaretinde 4 aydır yaptıkları model uçak çalışmaları sonuç verdi.

RC Elektrikli modeller üzerinde tasarım yapan ekibin balsa, starafor ve depron köpükten yapılan model uçakları test uçuşundan başarıyla geçti. Gönüllü gençler hazırladıkları bu uçaklarla 2021 Teknofest'te aşamaları geçip rakipleriyle yarışacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerin teknoloji, sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmelerinde ön planda olan Gençlik Merkezlerimize büyük işler düşüyor. Gençlerimizden gelen talepler üzerine gerekli çalışmaları yaparak Model Uçak Atölyesini gençlerin hizmetine açtık. Gençlerin gözlerindeki gayretlerinin sonucu olarak ilk uçağımız test uçuşundan başarıyla geçti ve Teknofest'e başvuru yaptık. Sportif anlamda Kayseri'yi temsil ettiğimiz gibi teknolojide de temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Model uçak testten başarıyla geçti
Model uçak testten başarıyla geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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