Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar

21.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:09

Bir süredir Beşiktaş'ta forma giyen yakışıklı kaleci Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla Almanya'da katıldığı bir etkinlikte Karius hakkında bilinmeyen bir detayı anlattı.

"KARIUS KAPIYI SURATIMA ÇARPIYOR"

30 yaşındaki Alman model Sophia Thomalla, sevgilisi hakkında "Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.

"MAÇOLUĞU ÜZÜCÜ VE UTANÇ BULAN KADINLAR VAR"

Thomalla, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti: "Bugünlerde etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu, üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut."

2010 yılında dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Sophia Thomalla, Ünlü rock grubu 'Rammstein'in solisti Till Lindeman'le ilişkisini bitirdikten sonra Loris Karius ile aşk yaşamaya başladı.