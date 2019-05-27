Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürk'ü Öpücüklere Boğdu
Ebru Şancı, Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçına giderek Göztepe'de top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'e destek oldu. Maç sonunda poz veren ikili birbirini öpücüklere boğdu.
Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı. Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.
"SEZONUN EN İYİ ÖZETİ"
İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Şancı, altına"Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" yorumunu yaptı.
"GÖZÜM ÜSTÜNDE"
Şancı maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı.
YORUMLAR (13)
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bunlar ramazan falan tanımazlar bunlar öldügünde aslaa dua edilmez öylece bir çukura atılıp gömülür.Cevap Yaz 7 7 Yayından KaldırREF: Çok Dogru.Yayından KaldırİZMİR’Lİ AHU: Aynen Dayı.1 1 Yayından Kaldır
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TABİİ PARASIZ KALDA BAK SENİ NEYE BOĞUYORCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hayatımızda biraz da böyle masum görüntüler olsun bütün millet hukukçu oldu ysk cı oldu her gün her gün başka bi gerilim öbürü kalkar her gün birini bir camiayı kalaylar bi başkası astık kestik leşini serdik muhabbeti millet topyekün paranoya da bırakında böyle zararsız görüntülerde olsun hayatımızdaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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