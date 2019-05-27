Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürk'ü Öpücüklere Boğdu

Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı. Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.

"SEZONUN EN İYİ ÖZETİ"

İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Şancı, altına"Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" yorumunu yaptı.

"GÖZÜM ÜSTÜNDE"

Şancı maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı.