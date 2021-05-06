Moda devlerinden Inditex'in markası Massimo Dutti Trendyol'da
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Moda devlerinden Inditex'in markası Massimo Dutti Trendyol'da

Moda devlerinden Inditex'in markası Massimo Dutti Trendyol'da
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Trendyol, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu.

Trendyol, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Trendyol'un, Inditex'in markalarını modaseverlerle buluşturmaya devam ettiği belirtilerek, daha önce Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Bershka'nın yeni sezon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Trendyol'un, şubat ayında ise Türkiye'de fiziksel ve online mağazası olmayan Uterqüe markasını platformu üzerinden milyonlarca müşterisi ile buluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, Trendyol'un, şimdi de Inditex Grup'un bir diğer markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Trendyol'da modayı sıkı takip eden müşterilerimizin zevklerine ve bütçelerine hitap eden farklı markaları bir araya getirmeye devam ediyoruz. Son olarak Inditex Grup'un en sevilen markalarından Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini modaseverlerle buluşturduk. Bizim için en büyük değer müşterilerimizin memnuniyeti ve deneyimi. Platformumuza yeni marka ve ürünler ekleyerek müşterimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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