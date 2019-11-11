MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Süper Lig'de 11 hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik." ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR
Teknik direktör arayışlarına başlayan MKE Ankaragücü'nde yeni hocanın Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.
Haber Videosu: MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi