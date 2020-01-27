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Ankaragücü takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

27.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:25
Ankaragücü takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi

Süper Lig ekiplerinden MKE , 'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kaldırılmaması halinde teknik direktör ile anlaşmama kararından vazgeçerek, "Transfer olmadan da ben Ankaragücü'nde çalışırım" diyen ile anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam, 6 ay + 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: DHA
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