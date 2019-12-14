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Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı.

14.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:17
Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

Zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, karşısında 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada İlhan Parlak (penaltıdan) ve Kitsiou'nun golleri ile skoru 2-2'ye getiren MKE Ankaragücü aldığı beraberlik ile 6 hafta sonra puan hasretini sona erdirdi.

EN SON BEŞİKTAŞ İLE BERABERE KALMIŞTI

Başkent ekibi Süper Lig'de en son 8. haftada karşılaştığı Beşiktaş maçından 1 puan almıştı.

Kaynak: İHA
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