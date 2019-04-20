Mitroglou'dan Fatih Terim'e: Forma Verilmeyecekse Dönerim

Tecrübeli oyuncunun teknik direktör Fatih Terim ile özel olarak görüştüğü ve bu konuda dert yandığı öğrenildi. Yunan golcünün, Sarı-Kırmızılı takımda yeteri kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu bildirildi.

FRANSA'YA GERİ DÖNEBİLİRİM

Takvim'de yer alan habere göre; Mitroglou Terim ile yaptığı toplantıda, "Hocam size saygım sonsuz. Ancak buraya oynamak için geldim. Marsilya'dan sırf yeteri kadar süre alamadığım için ayrıldım. Görev verilmeyecekse dönerim" dedi.

SADECE 3 MAÇA 11'DE BAŞLADI

G.Saray'ın 31 yaşındaki golcüsü Kostas Mitroglou, Sarı-Kırmızılı formayla 6'sı Süper Lig olmak üzere 7 maça çıktı ve 1 gol ve 1 asist üretti. Yunan golcü bu maçların 3'üne ilk 11'de başladı.