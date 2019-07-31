Mitroglou, Albayrak'ın teklifini reddetti!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya'dan gelen ve eğer bu sezon takımda kalırsa Galatasaray'dan 2,6 milyon Euro alacak olan Kostas Mitroglou'nun hazırlık maçlarında umut vermemesi yönetimi düşündürüyor.

"1 MİLYON EURO VERELİM GİT"

Bir ara Yunan devi Olympiakos'un talip olduğu fakat Mitroglou'nun yüksek maaşı sonrası transferinden vazgeçtiği tecrübeli golcü için Galatasaray yönetiminin '1 milyon Euro verelim git' dediği belirtilirken, Kostas'ın bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜ

Avusturya kampında 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'dan daha az süre alan ve Fatih Terim tarafından kesinlikle kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki santrforun Abdurrahim Albayrak'la görüştüğü iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKMADI

Albayrak'ın Mitroglou'na "Sana 1 milyon euro verelim git ve başka bir takımla anlaş. Gideceğin kulüpte en kötü yıllık 1-1,5 milyon euro alırsın, fazla bir kaybın olmaz" teklifinde bulunduğu, oyuncunun ise şu ana kadar kendisini isteyen bir kulüp olmadığı için ayrılığa sıcak bakmadığı anlaşıldı.