Mitroglou, Albayrak'ın teklifini reddetti!
Galatasaray gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve yıllık 2,6 milyon euro kazanan golcü oyuncu Mitroglou'ya çözüm arıyor. Yunan oyuncu, Albayrak'ın "1 milyon euro verelim git. Anlaştığın takımdan da 1-1,5 milyon euro alırsın, fazla bir kaybın olmaz" teklifini reddetti.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya'dan gelen ve eğer bu sezon takımda kalırsa Galatasaray'dan 2,6 milyon Euro alacak olan Kostas Mitroglou'nun hazırlık maçlarında umut vermemesi yönetimi düşündürüyor.
"1 MİLYON EURO VERELİM GİT"
Bir ara Yunan devi Olympiakos'un talip olduğu fakat Mitroglou'nun yüksek maaşı sonrası transferinden vazgeçtiği tecrübeli golcü için Galatasaray yönetiminin '1 milyon Euro verelim git' dediği belirtilirken, Kostas'ın bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.
ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜ
Avusturya kampında 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'dan daha az süre alan ve Fatih Terim tarafından kesinlikle kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki santrforun Abdurrahim Albayrak'la görüştüğü iddia edildi.
TEKLİFE SICAK BAKMADI
Albayrak'ın Mitroglou'na "Sana 1 milyon euro verelim git ve başka bir takımla anlaş. Gideceğin kulüpte en kötü yıllık 1-1,5 milyon euro alırsın, fazla bir kaybın olmaz" teklifinde bulunduğu, oyuncunun ise şu ana kadar kendisini isteyen bir kulüp olmadığı için ayrılığa sıcak bakmadığı anlaşıldı.
-
enayi parasi yemek var iken niye gitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tıpkı lens, slimani gibi ne olacağı netti. Bizim takımlar akıllanmaz. Adamın yerinde olsam, son kuruşumu bile bırakmam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
huahahhahhaahaa . . . bu adami kesin Albayrak getirmistir . . . . aabimizin yüzünden zeka fiskiriyo . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Beni salak mı sandınız Tarık Çamdal a yıllarca ödediniz parasını bende alıcam çatır çatır paramı hem yatacam hem paramı alacam :)))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
dursun başkanın parasını ödeyinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Bir milyonluk yildizmi oluyormus.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
ulan bu adama verilen maaşın bir kısmnı rodrigeze verseydnz de ne olcaktı tüm transferleri son güne kadar bekletip gidip çöpleri topluyorsnz cagne bozuntusnu gördükCevap Yaz 2 Yayından Kaldır