Mircea Lucescu Gelirse, Quaresma 1 Yıl Daha Kalacak

Beşiktaş'ta en çok merak edilen soruların başında Ricardo Quaresma'nın geleceğinin ne olacağı geliyor. Sakatlığı düzelen ve Ankaragücü karşılaşması öncesi takımla birlikte idmanlarda yer alan Quaresmma'nın, önümüzdeki sezon için eski kulübü olan Porto ile şimdiden el sıkıştığı öğrenilmişti.

LUCE GELİRSE Q7 KALACAK

Portekiz ekibinde kariyerinin son yıllarını geçirmek istediği konuşulan Q7'nin, sezon sonunda taraftarlarla vedalaşacağı dile getirilmişti. Ancak 35 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz tam olarak netlik kazanmadığı, gelecek sezon Siyah-Beyazlılar'ın başına son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun gelmesi durumunda tam tersi bir durumun yaşanacağı öğrenildi.

BİZZAT İKNA EDECEK

Alınan bilgiye göre yeni sezonda takımın başında olması beklenen Rumen teknik adamın, zaten 1 yıl daha Kara Kartal'la sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızın kalmasını istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Luce'nin de yakın çevresine, Quaresma'yı kalması yönünde ikna edebileceğini söylediği bildirildi.

(Fanatik)