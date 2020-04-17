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Mircea Lucescu, Beşiktaş, Spor

Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti

Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.

17.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:42
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

"İNSANLARIN SPORA YARIŞMALARA İHTİYACI VAR"

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı. 74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
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