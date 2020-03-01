MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi
Gayrimenkul fuarı MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.
01.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:03
Gayrimenkul fuarı MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.
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Kaynak: Dunya.com