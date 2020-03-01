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MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi

Gayrimenkul fuarı MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

01.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:03
MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi

Gayrimenkul fuarı MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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