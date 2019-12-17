: Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar

17.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:17

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oldu. Maç öncesinde minik bir Galatasaray taraftarı, Tuzlaspor tribünlerinde sarı-kırmızılı forma ile girmek isteyince güvenlik görevlileri bu talebi reddetti.

Galatasaray formasıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alınmayan minik taraftar, formasını çıkarmak istemeyince stada giriş yapamadı. Bu anların sosyal medyada paylaşılması sonrası futbolseverler büyük tepki gösterdi.

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