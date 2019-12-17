Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı maçı ev sahibi ekibin tribünlerinde izlemek isteyen minik bir Galatasaray taraftarı stada alınmadı. Tepki çeken bu anlar, kameralara işte böyle yansıdı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oldu. Maç öncesinde minik bir Galatasaray taraftarı, Tuzlaspor tribünlerinde sarı-kırmızılı forma ile girmek isteyince güvenlik görevlileri bu talebi reddetti.
Galatasaray formasıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alınmayan minik taraftar, formasını çıkarmak istemeyince stada giriş yapamadı. Bu anların sosyal medyada paylaşılması sonrası futbolseverler büyük tepki gösterdi.
Haber Videosu: Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar
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tek başına küçük çocuğun maçta ne işi varmış ana babası nerde babası oradaysa çocuğun formasını çıkarıp kendi ceketini verememişmi mahmut hoca ne zaman bu haberler sitesine girsem bana bişey oluyo mahmut hocamCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KABUL EDELİM MAALESEF KAFA YAPISI OLARAK AVRUPANIN 100 YIL GERİSİNDEYİZ. AVRUPA BİRLİĞİ SADECE Bİ HAYAL.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır