Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

06.10.2019 00:26

Arda Ayten, Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yeni sezonda yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyonluk ödülü aldı.

1 milyonluk soruyu açtıran 3. kişi olan Ayten, sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten'in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi kesintisi yapılacak. Yani yarışmacı Ayten milyoner olamayacak.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de dikkat çektiği 28 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğinde yer alan hükümlere göre, Arda Ayten'in Kim milyoner olmak ister? yarışmasında kazandığı 1 milyonluk ödülün VİV kapsamında yaklaşık yüzde 10'luk bir dilimi vergi olarak kesilecek.

Hesaplaması yapıldığında ise Ayten'in yaklaşık 900 bin TL'lik bir ödül alması bekleniyor.

ARDA AYTEN KİMDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturur.