Milyonlarca Emekliye Ek Zam Müjdesi!

Milyonlarca emekliye sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Temmuzda tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri artacak.

ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6, memur emeklileri ise yüzde 5+yüzde 2 zam alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ZAMLANACAK

Temmuzda maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış temmuzda tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Buna göre, net maaşı bin lira olan emekli ek ödemeyle bin 50 lira alıyorken; temmuz zammı yüzde 6 olursa olursa net maaşı bin 60 liraya çıkacak.