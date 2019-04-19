Milyarlarca Doları Var ama Kullandığı Telefon Şaşırtıyor

Milyarder iş adamı Warren Buffett, Apple'a büyük yatırımlar yapmasına rağmen farklı markada bir cep telefonu kullanıyor.

Dünyaca ünlü iş adamı Warren Buffett'ın şirketi Apple'ın yüzde 5,5'ine sahip. Ancak Buffett, Apple yerine Samsung marka SCH-U320 model bir telefon kullanmayı tercih ediyor. Telefonun değeri de 20 dolar seviyesinde.

HİSSE TAKİBİNDE İPAD KULLANIYOR

CNBC'nin haberine göre, en büyük şirketlerde hissesi bulunan Buffett'ın neden son model telefon kullanmadığı bilinmiyor. Ancak Buffett'ın, hisse hareketlerini takip ve araştırmalarında iPad kullandığı biliniyor.

"GRAHAM BEL BANA ÖDÜNÇ VERDİ"

Warren Buffettkonuyla ilgili espri yapmaktan da geri kalmadı ve telefonunu göstererek "Alexander Graham Bell bana ödünç verdi ve geri vermeyi unuttum" dedi.

İşte milyarder iş adamının kullandığı cep telefonu: