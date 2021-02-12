FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı
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FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı

12.02.2021 00:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:33

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan sevgilisi Ariana'ya FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeği olan "maklube"yi yaptırdığı görüntüleri paylaştı.

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan sevgilisi Ariana'ya "maklube" yaptırdı. FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeğinin tadına bakan Kanter, görüntülere sosyal medya hesabında yer verdi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, kısa süre önce dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başlamıştı.

FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana'ya 'maklube' yaptırdı

AİLENİN SERVETİ 15 TRİLYON DOLAR

Rockefeller hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2,8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.

Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana'ya 'maklube' yaptırdı

"HİZMETİN HİZMETKARI"

Enes Kanter, Instagram hesabında kendisi için "Hizmetin Hizmetkarı" tanımlamasını kullanıyor. Yakın zaman içinde Amerikan vatandaşlığı almak istediği konuşulan Kanter'in kendine yeni ve yabancı bir isim seçeceği de söyleniyor. Rockefeller ve Kanter ikilisi, paylaştıkları samimi görüntü ve mesajlara her geçen gün bir yenisini ekliyorlar.

FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a 'maklube' yaptırdı
Haber Yorumları (3)
TÜRKMEN SAHİN: Bu bayanları anlamak zor. Adam kıtlığı mı varda buna yazıldım.
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AYCAN: bu fettoşçu tam layığını bulmuş adını değiştirecekmiş birde kiliseye gidip hiristiyan olsun haç ta taksın tam olsun yakışırr amaa torba gözlü büyük fettoşçu öyle emir verdiyse
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HİPPO: Ohaaa Rockefeller mi yapmis
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500
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