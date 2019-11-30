Millilerin rakipleri belli oluyor
EURO 2020 grupları, bu akşam Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimi ile belli olacak.
A Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 grup kurası, bu akşam saat 20:00'da Bükreş'te çekilecek. Kura çekiminde 24 takım ve 4 torba yer alacak. Millilerimiz kura çekimine 3. torbadan katılacak.
SON 4 EKİBİ PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYECEK
Elemeler sonucunda 20 takım, EURO 2020'ye direkt katılım hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip ise, play-off maçları sonunda belli olacak.
EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri
Haber Videosu: Millilerin rakipleri belli oluyor