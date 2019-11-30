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Millilerin rakipleri belli oluyor

EURO 2020 grupları, bu akşam Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimi ile belli olacak.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39

A Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 grup kurası, bu akşam saat 20:00'da 'te çekilecek. Kura çekiminde 24 takım ve 4 torba yer alacak. Millilerimiz kura çekimine 3. torbadan katılacak.

SON 4 EKİBİ PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYECEK

Elemeler sonucunda 20 takım, EURO 2020'ye direkt katılım hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip ise, play-off maçları sonunda belli olacak.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri


Haber Videosu: Millilerin rakipleri belli oluyor
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