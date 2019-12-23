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Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Son dakika haberine göre; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptuğu ve milli takım doktorları tarafından ameliyat edileceği belirtildi.

23.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:29
Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen 'dan kötü geldi.

Hafta sonu Lille'in Monaco'ya deplasmanda 5-1 yenildiği maçın ilk yarısında sakatlanan ve 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu.

AMELİYAT OLACAK, SEZONU KAPATTI

Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki genç yıldız, milli takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.

Yusuf Yazıcı bu talihsiz sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek.


Haber Videosu

: Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
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