Hükümlüler Tarafından Yerli Tohum Kullanılarak Ekilen Arpalardan, 20 Ton Ürün Elde Edilmesi Bekleniyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler tarafından, bölgedeki 80 dekarlık alana yerli tohum kullanılarak arpa ekimi yapıldı. Yerli tohumlar ile milli tarımın geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 2018-2019 yılı üretim sezonundan itibaren hayata geçirilen proje kapsamında, Salihli'de ekimi yapılan arpalardan Haziran ayı başında 20 ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILAR SAĞLANACAK

Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Tarım ve Hayvancılık İşkolu Bitkisel Üretim Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen arpa ekim çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Yerli tohum kullanımının yaygınlaşması ile milli tarımımız daha da gelişecek, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak" dedi.

"TÜRKİYE, TOHUMCULUKTA DIŞA BAĞLI BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Başsavcı Uğurlu, "Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz, tarım ve hayvancılık iş kolu faaliyetleri kapsamında gerek örtü altı, gerekse diğer alanlarda çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Yerleşkemiz içerisinde bulunan 28 dekarlık arazimizin 3 dekarlık bölümünde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıldığı gibi Durasıllı ile Taytan Mahallesi arasında bulunan diğer alanda da çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 80 dekarlık alanda 'Akhisar 98' sertifikalı yemlik arpa ekimi yapıldı. Yerli tohum kullanmamızdaki sebep, kalite ve verim açısından üstün özelliklere sahip olmasıdır. Türkiye, tohumculukta kesinlikle dışa bağlı bir ülke değildir. Hatta biliyoruz ki ülkemiz yurt dışına tohum da ihraç etmektedir" diye konuştu.

'YERLİ TOHUM KULLANACAĞIZ'

Uğurlu, şöyle devam etti: "Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımız, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 1 milyon ton sertifikalı tohum üretimini hedeflemektedir. Salihli Ceza İnfaz Kurumu olarak ülkemizde gerçekleştirilen tarımsal üretimlerde yerli tohum kullanımının yaygınlaşmasıyla milli tarımın daha da geliştirileceğinin, bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlanacağının bilincindeyiz. İleriki zamanlarda seracılık başta olmak üzere açık alan sebzeciliği ve meyveciliği gibi tüm tarımsal faaliyetlerde yerli tohum kullanımına ağırlık vereceğiz. Unutmayalım ki her şey bir tohumla başlamıştır. Organik yaşamın kurucusu Victor Ananias'ın da dediği gibi 'Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Tohumu anlamak, varlık sebebimizi anlamak, bulunduğumuz noktada ne kadar zengin bir miras ne kadar çok sorumluluk ve ne kadar umutlu bir gelecek olduğunu fark etmektedir."

Kaynak: DHA