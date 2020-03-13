Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in koronavirüs nedeniyle durumları ortaya çıktı. Cengiz Ünder'in Roma'daki evinden çıkmadığı, Hakan Çalhanoğlu'nun ise Almanya'ya ailesinin yanına gittiği öğrenildi.