Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in koronavirüs nedeniyle durumları ortaya çıktı. Cengiz Ünder'in Roma'daki evinden çıkmadığı, Hakan Çalhanoğlu'nun ise Almanya'ya ailesinin yanına gittiği öğrenildi.
13.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsm salgını nedeniyle İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımzı Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in durumu da merak ediliyordu.
A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk milli oyuncularımızı yakından takip ediyor. Şentürk, oyuncularımızın kulüpleriyle irtibata geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
HAKAN ALMANYA'DA, CENGİZ EVİNDE
Milan, oyunculara pazartesi gününe kadar izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Sağlık sorunu olmayan Cengiz ise Roma'da evinden çıkmıyor.
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