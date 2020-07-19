Milli oyuncuların kendisiyle konuşmamasına bozulan FETÖ'cü Enes Kanter'in F.Bahçe paylaşımı dikkat çekti FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, maçların oynandığı esnada rakip takımlarda oynayan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi Türk sporcunların kendisiyle konuşmamasından yakındı. Kanter ayrıca, F.Bahçe ile ilgili yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu.

"KAFALARINI DİĞER TARAFA ÇEVİRİYORLAR"

Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.

F.BAHÇE PAYLAŞIMI: ARAYANIM, SORANIM EKSİK OLMUYOR

Öte yandan Enes Kanter, Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"Eski kulübümden arayanım, soranım eksik olmuyor" diyen Kanter, "Sağ olun yalnız bırakmıyorsunuz. Canım takımım, tek aşkım Fenerbahçe. Yıllardır gururla formasını giydiğim, Bir gün ülkeme geri döndüğümde tekrardan formasını giyeceğim tek takımım. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler" ifadelerini kullandı.