Milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu, en az 1 ay yok

13.10.2019 09:09

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildi.

39 yaşındaki yıldız, Fransa maçının kamp kadrosundan çıkarılsa da takım arkadaşlarının yanında olmak istediği için tedavi süreci A Milli Takım doktorları tarafından devam ettirilecek.

EN AZ 1 YOK

1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.